Davos 1917
Folge 1: Davos 1917 (1/3)
Ein aufwendig inszeniertes Historiendrama vor der beeindruckenden Bergkulisse Graubündens im eleganten Luftkurort Davos – inspiriert von wahren Begebenheiten. Dominique Devenport („Sisi“) spielt die junge Krankenschwester Johanna Gabathuler, die beim Versuch, ihr uneheliches Kind zurückzugewinnen, ungewollt zur Schlüsselfigur in den Wirren des Ersten Weltkriegs wird. Johanna will auf eigenen Füßen stehen, doch nach einem Rotkreuz-Einsatz im Krieg trifft sie zu Hause auf Ablehnung: Ihr Vater drängt sie zur Heirat mit dem wohlhabenden Politiker Thanner und entzieht ihr nach der Geburt das Kind. Verzweifelt stürzt sie sich in ihre Arbeit im Sanatorium Schatzalp – bis die verdeckt im Luftkurort agierende Meisterspionin Gräfin Ilse von Hausner ihr ein Angebot macht, das sie nicht ablehnen kann. Besetzung: Dominique Devenport (Johanna Gabathuler) David Kross (Carl Mangold) Jeanette Hain (Ilse von Hausner) Cornelius Obonya (General Taylor) Sunnyi Melles (Olga Belova) Stipe Erceg (Franz) Welket Bungué (Zaire) Anna Schinz (Mathilde Gabathuler) Max Herbrechter (Ole zu Esteburg) Hanspeter Müller-Drossaart (Peter Gabathuler) u.a. Regie: Jan-Eric Mack, Anca Miruna Lazarescu, Christian Theede Bildquelle: ORF/Global Screen/SRF/ARD Degeto/Amalia Film/Contrast Film/Letterbox Filmproduktion/Pascal Mora
