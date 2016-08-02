Deadly Sins - Du sollst nicht töten
Folge vom 02.08.2016: Tödliche Trägheit
43 Min.Folge vom 02.08.2016Ab 12
Ernest Scherer III. hat keine erkennbaren Ziele. Doch es gelingt ihm, dass andere seinen verschwenderischen Lebensstil unterstützen. So auch sein reicher Vater, der ihm jeden Wunsch erfüllt. Doch Ernie ist nicht nur verwöhnt. Er ist egoistisch und aggressiv. Nach der Uni steigt er ins Hypothekengeschäft ein und heiratet seine Collegeliebe. Bald hat Ernest aber genug vom braven Leben, wird Profi-Pokerspieler und geht ständig fremd. Irgendwann ist die Glückssträhne vorbei. Ernest ist hochverschuldet und bittet seinen Vater, ihm zu helfen, doch der dreht den Geldhahn zu. Als Ernies Leben aus den Fugen gerät, will er seine Eltern ermorden, um ans Erbe zu kommen.
Genre:Krimi, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
