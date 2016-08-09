Deadly Sins - Du sollst nicht töten
Folge vom 09.08.2016: Tödliches Ego
43 Min.
In Lancaster, Kalifornien, lebt Amy Preasmyer mit ihrer Familie. Die 16-jährige Cheerleaderin ist sehr hübsch, hat aber ein schwieriges Temperament. Als sie Richard Cowles kennenlernt, hat sie das große Los gezogen: Der gutmütige 20-Jährige lässt sich leicht dominieren. Außerdem verdient er viel und wird die Familienfirma erben. Amy zieht bei Ricky ein und bringt ihre Freundin Jennifer mit. Während Ricky arbeitet, feiern die Mädchen Drogen-Partys und lassen es krachen - bis Amy schwanger wird. Da sie nicht abtreiben darf, muss sie das Kind austragen - und macht nun eine Person für ihr verpfuschtes Leben verantwortlich. Grenzenlose Wut lässt sie zur Mörderin werden.
Genre:Krimi, Dokudrama
Altersfreigabe:
16
