Folge vom 03.12.2015
Blinder Zorn Jetzt kostenlos streamen
Deadly Sins - Du sollst nicht töten
Folge vom 03.12.2015: Blinder Zorn
43 Min.Folge vom 03.12.2015Ab 16
Da Ben und Jude keine Kinder bekommen können, adoptieren sie ein Baby. Joshua ist ihr größtes Glück, doch sein Weg sollte ihn schon bald in eine dunkle Zukunft führen. Als Teenager entwickelt Josh eine Obsession: Er dringt nachts in die Häuser fremder Leute ein und beobachtet sie beim Schlafen. Später gesellen sich zum Voyeurismus auch Brandstiftung und Drogenkonsum. Josh kommt ins Gefängnis und lernt dort den cracksüchtigen Steven kennen. Die Männer freunden sich an und beschließen nach ihrer Entlassung gemeinsame Fantasien auszuleben. Ihre Opfer sind die Mitglieder der Arztfamilie Petit, deren Schicksal in einer grauenvollen Nacht besiegelt wird.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.