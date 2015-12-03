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Blinder Zorn

Blinder Zorn Jetzt kostenlos streamen

Deadly Sins - Du sollst nicht töten

Folge vom 03.12.2015: Blinder Zorn

43 Min.Folge vom 03.12.2015Ab 16

Da Ben und Jude keine Kinder bekommen können, adoptieren sie ein Baby. Joshua ist ihr größtes Glück, doch sein Weg sollte ihn schon bald in eine dunkle Zukunft führen. Als Teenager entwickelt Josh eine Obsession: Er dringt nachts in die Häuser fremder Leute ein und beobachtet sie beim Schlafen. Später gesellen sich zum Voyeurismus auch Brandstiftung und Drogenkonsum. Josh kommt ins Gefängnis und lernt dort den cracksüchtigen Steven kennen. Die Männer freunden sich an und beschließen nach ihrer Entlassung gemeinsame Fantasien auszuleben. Ihre Opfer sind die Mitglieder der Arztfamilie Petit, deren Schicksal in einer grauenvollen Nacht besiegelt wird.

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