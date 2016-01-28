Folge vom 28.01.2016
Liebe oder TodJetzt kostenlos streamen
Deadly Sins - Du sollst nicht töten
Folge vom 28.01.2016: Liebe oder Tod
43 Min.Folge vom 28.01.2016Ab 12
Als Maria Cat aus Miami, Florida, einen Job bei Dr. Paul Jarrett ergattert, hat es die Mutter von drei Kindern noch schwer, die Familie über Wasser zu halten. Doch der renommierte Psychiater vertraut der jungen Frau seine gesamte Buchführung an und bezahlt ihr ein gutes Gehalt. Obwohl Dr. Jarrett ein sehr freundlicher, älterer Herr ist, will sich Maria die Gelegenheit nicht entgehen lassen und stellt sich selber mehrere Schecks über stattliche Summen aus. Auch Jeannette Smith will schnell an Geld kommen und gibt ihre beruflichen Träume auf, um als Stripteasetänzerin zu arbeiten. Doch als sie den Kriminellen Ariel Hernandez trifft, nimmt ihr Leben eine üble Wendung.
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Genre:Krimi, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.