Deadly Sins - Du sollst nicht töten
Folge vom 14.11.2018: Herzblut
43 Min.Folge vom 14.11.2018Ab 12
Die hübsche Julie Nist führt ein Leben, wie es sich jeder wünscht! Sie verdient Geld wie Heu, wohnt in einem luxuriösen Traumhaus und hat sich dazu noch einen Selfmade-Millionär geangelt. Doch wie so oft, macht Geld allein nicht glücklich. Nach der Geburt von Wunschkind Katie fehlt der jungen Frau das gewisse Etwas in der Beziehung. Um die Liebe neu zu entfachen, unternimmt das Pärchen eine Kreuzfahrt in die Karibik - Eine Reise mit verheerenden Folgen. Und in New York muss Powerfrau und dreifach-Mutter Sophie sich eingestehen, dass ihr einst liebevoller Ehemann zu einem stalkenden Soziopathen mutiert, der nach der Scheidung vor nichts zurückschreckt, um die gemeinsamen Töchter bei sich zu haben.
