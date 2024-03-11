Deadly Tropics
Folge 1: Undercover
52 Min.Folge vom 11.03.2024Ab 12
Mélissa und Gaëlle ermitteln gegen Alexis Laurent, der seinen ehemaligen Schwiegervater ermordet haben soll. Auch seine Ehefrau soll der Pferdezüchter getötet haben. Außerdem gibt es Hinweise dafür, dass Alexis in Verbrechen wie Menschenhandel oder Geldwäsche involviert ist.
Alle Staffeln im Überblick
Deadly Tropics
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:FR, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Federation International