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Deadly Tropics

Undercover

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 1vom 11.03.2024
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Deadly Tropics

Folge 1: Undercover

52 Min.Folge vom 11.03.2024Ab 12

Mélissa und Gaëlle ermitteln gegen Alexis Laurent, der seinen ehemaligen Schwiegervater ermordet haben soll. Auch seine Ehefrau soll der Pferdezüchter getötet haben. Außerdem gibt es Hinweise dafür, dass Alexis in Verbrechen wie Menschenhandel oder Geldwäsche involviert ist.

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