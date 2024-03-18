Deadly Tropics
Folge 3: Das schnelle Geld
53 Min.Folge vom 18.03.2024Ab 12
Mélissa und Gaëlle untersuchen den Mord an einer Studentin. Es stellt sich heraus, dass sich die junge Frau als Camgirl finanziell über Wasser gehalten hat. Tatverdächtig ist eine Dozentin des Opfers, mit der ausgerechnet Mélissas Tochter Chloé eine Liebesbeziehung führt ...
Alle Staffeln im Überblick
Deadly Tropics
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:FR, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Federation International