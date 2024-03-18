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Deadly Tropics

Das schnelle Geld

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 3vom 18.03.2024
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Deadly Tropics

Folge 3: Das schnelle Geld

53 Min.Folge vom 18.03.2024Ab 12

Mélissa und Gaëlle untersuchen den Mord an einer Studentin. Es stellt sich heraus, dass sich die junge Frau als Camgirl finanziell über Wasser gehalten hat. Tatverdächtig ist eine Dozentin des Opfers, mit der ausgerechnet Mélissas Tochter Chloé eine Liebesbeziehung führt ...

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