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Deadly Tropics

Die weiße Strähne

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 4vom 18.03.2024
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Deadly Tropics

Folge 4: Die weiße Strähne

53 Min.Folge vom 18.03.2024Ab 12

Ein Mann nimmt an einer Dark-Tourism-Reise teil und wird ermordet. Mélissa und Gaëlle übernehmen den Fall und sind verblüfft: Der Zustand des Opfers erinnert an die Gräueltaten des sogenannten "Sensenmannes", eines berühmt-berüchtigten Serienkillers aus der Geschichte ...

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