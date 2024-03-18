Deadly Tropics
Folge 4: Die weiße Strähne
53 Min.Folge vom 18.03.2024Ab 12
Ein Mann nimmt an einer Dark-Tourism-Reise teil und wird ermordet. Mélissa und Gaëlle übernehmen den Fall und sind verblüfft: Der Zustand des Opfers erinnert an die Gräueltaten des sogenannten "Sensenmannes", eines berühmt-berüchtigten Serienkillers aus der Geschichte ...
Alle Staffeln im Überblick
Deadly Tropics
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:FR, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Federation International