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Deadly Tropics

Eifersucht bis aufs Blut

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 6vom 25.03.2024
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Deadly Tropics

Folge 6: Eifersucht bis aufs Blut

54 Min.Folge vom 25.03.2024Ab 12

Mélissa folgt einem Hund ins Unterholz und macht dort eine entsetzliche Entdeckung. Auf dem Boden liegt eine Leiche, der Kopf des Toten ist in eine Plastiktüte eingehüllt. Sie will den Puls des Opfers überprüfen, wird jedoch von einem Unbekannten mit einem Taser angegriffen und fällt in Ohnmacht. Kaum ist sie wieder bei Bewusstsein, ist die Leiche plötzlich verschwunden ...

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