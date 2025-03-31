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Deadly Tropics

Die Falle

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 1vom 31.03.2025
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Deadly Tropics

Folge 1: Die Falle

52 Min.Folge vom 31.03.2025Ab 12

Sieben Monate ist es schon her, als Gaëlle angeschossen wurde. Der Täter konnte bislang nicht ermittelt werden - doch jetzt kommt es zu einer neuen Spur. Als Mélissa und Aurélien den Mord an einem Mann untersuchen, entdecken sie auf dem Handy des Opfers Fotos ihrer Kollegin, die sich seit dem Angriff zurückgezogen hat. Stehen die beiden Fälle in Verbindung miteinander? In Sorge um Gaëlles Sicherheit, setzen die Beamten alles daran, ihren Aufenthaltsort ausfindig zu machen.

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