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Deadly Tropics

Zwei sind einer zu viel

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 2vom 31.03.2025
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Deadly Tropics

Folge 2: Zwei sind einer zu viel

51 Min.Folge vom 31.03.2025Ab 12

Patrick Dantin, Geschäftsführer eines Restaurants, wird tot aus einem Fluss geborgen. Wie die Ermittlungen ergeben, ist er durch eine Stichverletzung ums Leben gekommen. Bei ihrer Nachforschung stoßen die Ermittler auf eine Anzeige, die eine Sommelière vor vier Monaten gegen Dantin erstattet hatte. Eine Befragung der Frau ist jedoch nicht mehr möglich, da sie nur drei Tage nach ihrer Aussage bei einem Motorradunfall ums Leben kam. Ein tragischer Zufall oder steckt mehr dahinter?

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