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Deadly Tropics

Tod auf der Vernissage

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 5vom 14.04.2025
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Deadly Tropics

Folge 5: Tod auf der Vernissage

51 Min.Folge vom 14.04.2025Ab 12

Eine bekannte Street-Art-Künstlerin wird just an dem Tag, an dem sie zum ersten Mal ihre Identität preisgibt, tot auf ihrer eigenen Vernissage aufgefunden. Hämatome an ihren Armen deuten auf eine Auseinandersetzung hin, die kurz vorher stattgefunden haben muss. Befindet sich ihr Mörder unter den rund 50 Gästen? Bei ihren Recherchen finden Mélissa und Gaëlle heraus, dass das Opfer ein dunkles Geheimnis hatte, das nur durch ihre Werke ans Licht kommen kann.

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