Flucht vor der VergangenheitJetzt ohne Werbung streamen
Deadly Tropics
Folge 7: Flucht vor der Vergangenheit
53 Min.Folge vom 21.04.2025Ab 12
Nach Jahren der Funkstille versuchen sich Phil und seine Schwester Mathilde langsam wieder anzunähern. Doch die Idylle wird gestört, als die beiden am Strand ins Visier eines skrupellosen Schützen geraten. Obwohl es ihnen gelingt, den Kugeln zu entkommen, ist ihnen der Angreifer dicht auf den Fersen. Als Mélissa und Gaëlle die Ermittlungen aufnehmen, stoßen sie auf Mathildes geheimnisvolle Vergangenheit und erkennen sofort den Ernst der Lage ...
Alle Staffeln im Überblick
Deadly Tropics
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:FR, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Federation International