Country, viel Haut und RebellionJetzt kostenlos streamen
Dein Style-Makeover - Mit Kathryn Eisman
Folge 5: Country, viel Haut und Rebellion
47 Min.Folge vom 28.03.2026Ab 6
Rosie, Aaron und Jessica werden von Kathryn Eisman analysiert und neu eingekleidet. Dabei geht die Mode-Expertin auf die Probleme und Unsicherheiten jedes einzelnen Kandidaten ein. Rosie begleitet die Angst vor Ablehnung, Aaron ist in seinen Arbeitsklamotten gefangen und Jessica fürchtet sich, aufgrund einer Krankheit, ihr wahres Selbst zu zeigen. Wird das Umstyling den Dreien helfen, neues Selbstbewusstsein zu gewinnen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dein Style-Makeover - Mit Kathryn Eisman
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Interview, Mode/Fashion, Reality
Produktion:AU, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Fifth Season