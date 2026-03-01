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Dein Style-Makeover - Mit Kathryn Eisman

Country, viel Haut und Rebellion

sixxStaffel 1Folge 5vom 28.03.2026
Country, viel Haut und Rebellion

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Dein Style-Makeover - Mit Kathryn Eisman

Folge 5: Country, viel Haut und Rebellion

47 Min.Folge vom 28.03.2026Ab 6

Rosie, Aaron und Jessica werden von Kathryn Eisman analysiert und neu eingekleidet. Dabei geht die Mode-Expertin auf die Probleme und Unsicherheiten jedes einzelnen Kandidaten ein. Rosie begleitet die Angst vor Ablehnung, Aaron ist in seinen Arbeitsklamotten gefangen und Jessica fürchtet sich, aufgrund einer Krankheit, ihr wahres Selbst zu zeigen. Wird das Umstyling den Dreien helfen, neues Selbstbewusstsein zu gewinnen?

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