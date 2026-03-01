Das kleine Mädchen und der SchmetterlingJetzt kostenlos streamen
Dein Style-Makeover - Mit Kathryn Eisman
Folge 6: Das kleine Mädchen und der Schmetterling
45 Min.Folge vom 28.03.2026Ab 6
Alyssa möchte eine starke und unabhängige Frau sein, die ihre Karriere-Ziele verfolgt und sich von Nichts unterkriegen lässt. Doch ihr kindlicher Kleidungsstil hindert die 28-Jährige an der Erfüllung ihrer Träume. Isabellas Geschlechtsumwandlung hat erst vor einigen Jahren stattgefunden. Die 52-jährige Mutter hat deshalb ihren weiblichen Stil noch nicht entdeckt und hofft, dass Kathryn Eisman ihr dabei helfen kann. Die Mode-Expertin freut sich auf ein einzigartiges Umstyling.
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Dein Style-Makeover - Mit Kathryn Eisman
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Interview, Mode/Fashion, Reality
Produktion:AU, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Fifth Season