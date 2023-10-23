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Dein Style-Makeover - Mit Kathryn Eisman

Die Sportlerin, der Zeitreisende und die Suchende

sixxStaffel 1Folge 7vom 23.10.2023
Die Sportlerin, der Zeitreisende und die Suchende

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Dein Style-Makeover - Mit Kathryn Eisman

Folge 7: Die Sportlerin, der Zeitreisende und die Suchende

45 Min.Folge vom 23.10.2023Ab 6

Nachdem Sheena über 70 kg abgenommen hat, fokussiert sie sich auf Sport und eine gesunde Ernährung. Allerdings ist die junge Frau in ihrem neuen Körper noch nicht richtig angekommen und braucht Kathryn Eismans Hilfe, um einen Stil für ihr neues Ich zu finden. Die Mode-Expertin trifft außerdem auf Jacky, die modisch in den 1980er Jahren hängen geblieben ist. Die Kandidaten erwartet ein Umstyling, welches ihre Leben verändern wird.

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