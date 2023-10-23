Die Sportlerin, der Zeitreisende und die SuchendeJetzt kostenlos streamen
Dein Style-Makeover - Mit Kathryn Eisman
Folge 7: Die Sportlerin, der Zeitreisende und die Suchende
45 Min.Folge vom 23.10.2023Ab 6
Nachdem Sheena über 70 kg abgenommen hat, fokussiert sie sich auf Sport und eine gesunde Ernährung. Allerdings ist die junge Frau in ihrem neuen Körper noch nicht richtig angekommen und braucht Kathryn Eismans Hilfe, um einen Stil für ihr neues Ich zu finden. Die Mode-Expertin trifft außerdem auf Jacky, die modisch in den 1980er Jahren hängen geblieben ist. Die Kandidaten erwartet ein Umstyling, welches ihre Leben verändern wird.
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Dein Style-Makeover - Mit Kathryn Eisman
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Genre:Interview, Mode/Fashion, Reality
Produktion:AU, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Fifth Season