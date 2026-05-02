Demon Slayer
Folge 10: Wer bist du?
24 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 16
Als Mädchen verkleidet, infiltrieren Tanjiro und seine Freunde die Freudenhäuser, um Hinweise auf den Verbleib von Tengens Frauen zu erhalten. Im Ogimoto-ya findet Inosuke Spuren eines Dämons und versucht, diesen zu schnappen. Zenitsu trifft währenddessen auf eine mysteriöse Frau ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Demon Slayer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Drama, Fantasie, Action
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: Peppermint anime GmbH & © Season 1: Videorechte: Peppermint anime GmbH, Bildrechte: Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable