Demon Slayer
Folge 12: Haut mal auf den Putz!
24 Min.Folge vom 09.05.2026Ab 16
Tengen kann eine seiner vermissten Frauen ausfindig machen und aus den Fängen der Dämonin befreien. Daraufhin schickt er sie nach Hause und begibt sich auf die Suche nach Daki. Diese befindet sich bereits im Duell mit Tanjiro ?
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Alle Staffeln im Überblick
Demon Slayer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Drama, Fantasie, Action
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: Peppermint anime GmbH & © Season 1: Videorechte: Peppermint anime GmbH, Bildrechte: Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable