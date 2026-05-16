Überlagerte ErinnerungenJetzt kostenlos streamen
Demon Slayer
Folge 13: Überlagerte Erinnerungen
24 Min.Folge vom 16.05.2026Ab 16
Tanjiro kämpft weiterhin gegen Daki. Die Dämonin ändert ihr Erscheinungsbild und wird immer stärker. Durch die Schlacht wird das Viertel und dessen Bewohner in Mitleidenschaft gezogen, was in Tanjiro eine unbändige Wut entfesselt ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Demon Slayer
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Drama, Fantasie, Action
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: Peppermint anime GmbH & © Season 1: Videorechte: Peppermint anime GmbH, Bildrechte: Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable