Demon Slayer
Folge 14: Metamorphose
24 Min.Folge vom 16.05.2026Ab 16
Nezuko eilt ihrem Bruder zu Hilfe und verwandelt sich in ihre Dämonenform. In dieser stärkeren Gestalt nimmt sie den Kampf mit Daki auf. Da sie sich jedoch nicht unter Kontrolle hat, muss Tanjiro eingreifen, um seine Schwester zu bändigen.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Demon Slayer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Drama, Fantasie, Action
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: Peppermint anime GmbH & © Season 1: Videorechte: Peppermint anime GmbH, Bildrechte: Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable