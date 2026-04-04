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Demon Slayer

Tiefer Schlaf

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 2vom 04.04.2026
Tiefer Schlaf

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Demon Slayer

Folge 2: Tiefer Schlaf

24 Min.Folge vom 04.04.2026Ab 16

Tanjiro, Zenitsu und Inosuke treffen im Ewigkeitszug auf Kyojuro. Dort erfahren die jungen Jäger, dass ein Dämon im Zug sein Unwesen treibt. Während sie das weitere Vorgehen besprechen, fallen sie unbemerkt in einen tiefen Schlaf ...

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