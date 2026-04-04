Demon Slayer
Folge 2: Tiefer Schlaf
24 Min.Folge vom 04.04.2026Ab 16
Tanjiro, Zenitsu und Inosuke treffen im Ewigkeitszug auf Kyojuro. Dort erfahren die jungen Jäger, dass ein Dämon im Zug sein Unwesen treibt. Während sie das weitere Vorgehen besprechen, fallen sie unbemerkt in einen tiefen Schlaf ...
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Alle Staffeln im Überblick
Demon Slayer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Drama, Fantasie, Action
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2, Season 4: Peppermint anime GmbH & © Season 1: Videorechte: Peppermint anime GmbH, Bildrechte: Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable