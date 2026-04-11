Demon Slayer
Folge 3: Wahrheit
26 Min.Folge vom 11.04.2026Ab 16
Tanjiro wird klar, dass er und seine Freunde durch die Magie des Dämons in einen tiefen Schlaf versetzt wurden. Um aus den Träumen wieder zu erwachen, muss sich jeder Einzelne einer persönlichen Herausforderung stellen.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Demon Slayer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Drama, Fantasie, Action
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: Peppermint anime GmbH & © Season 1: Videorechte: Peppermint anime GmbH, Bildrechte: Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable