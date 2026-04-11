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Demon Slayer

Kränkung

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 4vom 11.04.2026
Kränkung

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Demon Slayer

Folge 4: Kränkung

24 Min.Folge vom 11.04.2026Ab 12

Tanjiro greift zu einer drastischen Maßnahme, um sich selbst aus dem Traum zu befreien, in dem er gefangen ist. Wieder bei Bewusstsein versucht er, auch seine Freunde aufzuwecken, die sich jedoch noch in den Fängen des Dämons befinden. Tanjiro begibt sich im Zug auf die Suche nach Enmu und nimmt den Kampf mit ihm auf.

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