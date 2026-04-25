Demon Slayer
Folge 7: Lass dein Herz brennen
27 Min.Folge vom 25.04.2026Ab 16
Kyojuro und Akaza stehen sich im Duell gegenüber. Die mächtigen Kämpfer zeigen keine Gnade und wenden ihre stärksten Techniken an. Obwohl Kyojuro stark verletzt ist, gibt er nicht auf, bis der Dämon besiegt ist ?
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Demon Slayer
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Drama, Fantasie, Action
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: Peppermint anime GmbH & © Season 1: Videorechte: Peppermint anime GmbH, Bildrechte: Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable