Demon Slayer
Folge 9: Auf zum Freudenviertel
24 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 16
Tanjiro, Zenitsu und Inosuke folgen Tengen ins Freudenviertel. Dort sollen die jungen Dämonenjäger die verschwundenen Frauen der Klangsäule aufspüren und einen Dämon bekämpfen. Da sie nicht auffallen dürfen, müssen sie ihre Identität mithilfe von Verkleidungen verbergen.
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Demon Slayer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Drama, Fantasie, Action
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: Peppermint anime GmbH & © Season 1: Videorechte: Peppermint anime GmbH, Bildrechte: Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable