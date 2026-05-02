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Demon Slayer

Auf zum Freudenviertel

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 9vom 02.05.2026
Auf zum Freudenviertel

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Demon Slayer

Folge 9: Auf zum Freudenviertel

24 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 16

Tanjiro, Zenitsu und Inosuke folgen Tengen ins Freudenviertel. Dort sollen die jungen Dämonenjäger die verschwundenen Frauen der Klangsäule aufspüren und einen Dämon bekämpfen. Da sie nicht auffallen dürfen, müssen sie ihre Identität mithilfe von Verkleidungen verbergen.

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