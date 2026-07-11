Um Kibutsuji Muzan zu besiegenJetzt kostenlos streamen
Demon Slayer
Folge 1: Um Kibutsuji Muzan zu besiegen
50 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 16
Sanemi und Obanei verfolgen einen Dämon, der eine Frau entführt hat. Er bringt sie in eine verlassene Burg in den Bergen, die vor Monstern nur so wimmelt. Die beiden Dämonenjäger nehmen es mit den Feinden auf, doch plötzlich lösen sich diese in Luft auf. Anschließend versammeln sich alle Säulen zu einem Treffen im Ubuyashiki-Anwesen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Demon Slayer
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: Peppermint anime GmbH & © Season 1: Videorechte: Peppermint anime GmbH, Bildrechte: Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable