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Demon Slayer

Der Schmerz der Wassersäule Tomioka Giyu

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 2vom 18.07.2026
Der Schmerz der Wassersäule Tomioka Giyu

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Demon Slayer

Folge 2: Der Schmerz der Wassersäule Tomioka Giyu

24 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 16

Die Dämonin Tamayo erhält Besuch von Kagayas Krähe, die sie in das Ubuyashiki-Anwesen einlädt, um gemeinsam mit den Dämonenjägern gegen Muzan Kibutsuji zu kämpfen. Tanjiro, der sich noch von seinen Verletzungen erholt, bekommt derweil einen Brief von Meister Kagaya, der ihm einen besonderen Auftrag erteilt.

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