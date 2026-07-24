Demon Slayer
Folge 4: Ein Lächeln im Gesicht
24 Min.Folge vom 24.07.2026Ab 16
Für die Dämonenjäger steht der nächste Teil des Hashira-Trainings an: Muichiro unterrichtet sie in der Kunst des Schwertkampfs. Tanjiro freut sich darauf, von seinem alten Freund zu lernen, doch die restlichen Prüflinge kommen mit der Nebelsäule nicht so gut zurecht ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Demon Slayer
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: Peppermint anime GmbH & © Season 1: Videorechte: Peppermint anime GmbH, Bildrechte: Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable