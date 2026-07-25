Einen Teufel gefressen ...Jetzt kostenlos streamen
Demon Slayer
Folge 5: Einen Teufel gefressen ...
24 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 16
Die nächste Etappe des Hashira-Trainings findet bei Mitsuri zu Hause statt. Die Liebessäule führt mit den Dämonenjägern Dehnübungen durch, damit sie im Kampf flexibler werden. Anschließend übernimmt Obanai, der jedoch weitaus strengere Trainingsmethoden als Mitsuri verfolgt ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Demon Slayer
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: Peppermint anime GmbH & © Season 1: Videorechte: Peppermint anime GmbH, Bildrechte: Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable