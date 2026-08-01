Der Stärkste der TeufelsjägerJetzt kostenlos streamen
Demon Slayer
Folge 6: Der Stärkste der Teufelsjäger
24 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 16
In den Bergen trainieren Tanjiro und die anderen Dämonenjäger mit Gyomei. Die Felssäule hat drei herausfordernde Aufgaben für die Prüflinge vorbereitet. Tanjiro gibt sein Bestes, während Zenitsu am liebsten sofort aufgeben würde ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Demon Slayer
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: Peppermint anime GmbH & © Season 1: Videorechte: Peppermint anime GmbH, Bildrechte: Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable