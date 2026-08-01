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Demon Slayer

Felssäule Himejima Gyomei

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 7vom 01.08.2026
Felssäule Himejima Gyomei

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Demon Slayer

Folge 7: Felssäule Himejima Gyomei

33 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 16

Mit voller Kraft schafft es Tanjiro, den Felsbrocken durch den Wald zu schieben und kann Gyomeis Training somit abschließen. Völlig erschöpft bricht der junge Dämonenjäger danach zusammen. Gyomei hilft ihm wieder auf die Beine und spricht Tanjiro seinen Respekt aus, bevor dieser zur nächsten Etappe aufbricht.

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