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DENK mit KULTUR
Folge 13: DENK mit KULTUR: Andreas Vitasek und Ingrid Thurnher
48 Min.Folge vom 01.05.2026
Die neue Staffel von DENK mit KULTUR startet im Verkehrsmuseum Remise in Wien. Birgit Denk begrüßt Andreas Vitasek und Ingrid Thurnher und entlockt ihnen persönliche Einblicke: Vitaseks Zeit als Aktmodell, das Treffen mit seinem unbekannten Bruder und ein kurioses Rettungserlebnis. Thurnher erzählt von ihren Anfängen, dem Opernball und ihrer Flugleidenschaft. Bildquelle: ORF/ORF III/Martin Huettler / FotoHUTT.at
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