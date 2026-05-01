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DENK mit KULTUR

DENK mit KULTUR: Andreas Vitasek und Ingrid Thurnher

ORF IIIStaffel 1Folge 13vom 01.05.2026
DENK mit KULTUR: Andreas Vitasek und Ingrid Thurnher

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Folge 13: DENK mit KULTUR: Andreas Vitasek und Ingrid Thurnher

48 Min.Folge vom 01.05.2026

Die neue Staffel von DENK mit KULTUR startet im Verkehrsmuseum Remise in Wien. Birgit Denk begrüßt Andreas Vitasek und Ingrid Thurnher und entlockt ihnen persönliche Einblicke: Vitaseks Zeit als Aktmodell, das Treffen mit seinem unbekannten Bruder und ein kurioses Rettungserlebnis. Thurnher erzählt von ihren Anfängen, dem Opernball und ihrer Flugleidenschaft. Bildquelle: ORF/ORF III/Martin Huettler / FotoHUTT.at

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