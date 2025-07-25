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Der Almkanal - Salzburgs Lebensader
Folge 2: Der Almkanal - Salzburgs Lebensader
25 Min.Folge vom 25.07.2025
Das älteste Wasser- und Energieversorgungssystem Mitteleuropas übernimmt immer neue Aufgaben in und um die Stadt Salzburg. Der Almkanal - von den Salzburgerinnen und Salzburgern auch liebevoll die "Alm" genannt - ist heute viel mehr als nur ein seit 1987 unter Denkmalschutz stehendes Bauwerk. Der künstlich angelegte Kanal, der seit über 800 Jahren die Stadt Salzburg mit Wasser vom Untersberg und aus der Königsseeache versorgt, hat im Laufe der Jahrhunderte auch neue Aufgaben erhalten. Bildquellen: ORF/degnfilm/Sabine Knoche | Daniel Scharinger / Pressefoto Scharinger / picturedesk.com
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Der Almkanal - Salzburgs Lebensader
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