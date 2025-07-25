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Der Almkanal - Salzburgs Lebensader

Der Almkanal - Salzburgs Lebensader

ORF2Staffel 1Folge 2vom 25.07.2025
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Der Almkanal - Salzburgs Lebensader

Folge 2: Der Almkanal - Salzburgs Lebensader

25 Min.Folge vom 25.07.2025

Das älteste Wasser- und Energieversorgungssystem Mitteleuropas übernimmt immer neue Aufgaben in und um die Stadt Salzburg. Der Almkanal - von den Salzburgerinnen und Salzburgern auch liebevoll die "Alm" genannt - ist heute viel mehr als nur ein seit 1987 unter Denkmalschutz stehendes Bauwerk. Der künstlich angelegte Kanal, der seit über 800 Jahren die Stadt Salzburg mit Wasser vom Untersberg und aus der Königsseeache versorgt, hat im Laufe der Jahrhunderte auch neue Aufgaben erhalten. Bildquellen: ORF/degnfilm/Sabine Knoche | Daniel Scharinger / Pressefoto Scharinger / picturedesk.com

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