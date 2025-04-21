Der Alte
Folge 21: Der Spieler
Maskierte Männer verüben einen Überfall auf zwei Geldboten. Es kommt zu einer Schießerei, nach der einer der beiden Boten verwundet liegenbleibt. Wenig später werden die Fluchtwagen entdeckt, die Spurensicherung findet die Fingerabdrücke eines polizeibekannten Schwerverbrechers. Merkwürdig jedoch ist, daß einer der Wagen dem bislang unbescholtenen Studenten Stefan Borntin gehört, dem solch eine Tat eigentlich nicht zuzutrauen ist. Hauptkommissar Köster wird auf den Fall angesetzt. Er begibt sich in die Wohnung des Studenten und wird freundlich empfangen. Stefan bleibt ungerührt, als Köster ihm den Verdacht, er sei an der Tat beteiligt gewesen, präsentiert. Er wird verhaftet und ins Polizeipräsidium gebracht. So sehr Köster sich darum bemüht, ihm ein Geständnis zu entlocken - denn mittlerweile sprechen eine Menge Indizien dafür, daß er an dem Überfall beteiligt war - bleibt Stefan völlig ruhig, ja, es hat den Anschein, als habe er Spaß daran, sich mit Köster auseinanderzusetzen. Köster ist ratlos. Seine kriminalistischen Erfahrungen und sein psychologisches Einfühlungsvermögen prallen an der glatten Fassade Stefans ab.
