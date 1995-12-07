Der Alte
Folge 21: Das Orakel
58 Min.Folge vom 07.12.1995Ab 12
Holger Branken trifft sich heimlich mit seiner Geliebten, der Wahrsagerin Lilly Stanford. Beide ahnen nicht, daß sie von Brankens Tochter beobachtet werden. Am nächsten Tag ist Lilly tot - ermordet. Außer der Tochter gibt es noch mehr Verdächtige.
