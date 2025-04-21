Der Alte
Folge 24: Der Irrtum
60 Min.Folge vom 21.04.2025Ab 12
Der unauffällige junge Mann hat Zeit: Zunächst beobachtet er die beiden Freundinnen Bille und Hanne in einem Kaufhaus, dann verfolgt er sie auf dem Nachhauseweg – und als es Nacht wird, sieht er endlich seine Chance gekommen: Bille eilt auf die Straße, um von einer nahen Telefonzelle mit ihrer Mutter zu telefonieren. Der junge Mann hebt seinen Revolver und erschießt sie. Als Hauptkommissar Köster wenig später am Tatort eintrifft, findet er eine völlig aufgelöste Hanne vor. Für Köster ist der Tathergang klar: Ein bestellter Mörder hat den tödlichen Schuss abgegeben. Doch wer ist der Auftraggeber?
Der Alte
Genre:Krimi-Drama, Thriller, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1977 ZDF Enterprises