Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Alte

Ich werde dich töten!

KultKrimiStaffel 3Folge 17
Ich werde dich töten!

Ich werde dich töten!Jetzt kostenlos streamen

Der Alte

Folge 17: Ich werde dich töten!

58 Min.Ab 12

Zwei junge Männer überfallen Gerhard Wolf, den Geschäftsführer einer offensichtlich nicht mehr gut florierenden Firma. Maskiert und mit einer abgesägten Schrotflinte zwingen sie Wolf, den Safe zu öffnen. Statt des erhofften Geldes können sie jedoch nur ein paar Schnellhefter mit möglicherweise verwertbaren Unterlagen erbeuten. Als die beiden Täter gerade ihr Fluchtfahrzeug erreichen, schießt Wolf auf einen der Flüchtigen. Die von Kommissar Köster geleitete Mordkommission kann den Zeugenaussagen nichts Brauchbares entnehmen. Köster kommt bei seinen Überlegungen nicht über den Punkt hinweg, dass Wolf geschossen hat, obwohl er nicht mehr in Gefahr war. Jedenfalls glaubt Köster, sich auch für ihn ‚interessieren‘ zu müssen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Der Alte
KultKrimi
Der Alte

Der Alte

Alle 12 Staffeln und Folgen