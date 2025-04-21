Der Alte
Folge 4: Die Ratte
Im Kassenraum einer Tankstelle sitzt Heymann und zählt Geld. Plötzlich nähert sich ihm ein Mann, drückt ihm einen Revolver ins Genick, schießt, entnimmt der Kasse alles Geld und verschwindet. Der Staatsanwalt, Erwin Köster, ein Richter und einige Journalisten beobachten die Szene, die einen Überfall rekonstruieren soll. Alles hat vorzüglich geklappt – bis auf eins: Der Täter, Harry Apelius, genannt ‚die Ratte‘, ist spurlos verschwunden. Jeder beschuldigt jeden, fahrlässig gehandelt zu haben. Schließlich richtet sich aller Zorn gegen Köster, denn er hat die Rekonstruktion der Tat veranlasst. Millinger setzt eine Großfahndung nach Harry in Gang, doch Köster weiß, dass sie erfolglos sein wird. Man muss andere Methoden anwenden, um Harry zu bewegen, sich wieder der Polizei zu stellen.
