60 Min.Ab 12

Niemand in der Villa des früheren Konzernchefs Werner Martius hat den Schuss gehört, mit dem der Gärtner Gustav Grigoleit getötet worden ist. Während Heymann Spuren sammelt und mit Martius’ Personal spricht, sucht Kommissar Köster Herrn Martius auf. Diesen scheint der Tod seines langjährigen Gärtners kaum zu berühren. Doch langsam kommt Köster dahinter, dass Martius und Grigoleit eine außergewöhnliche Beziehung zueinander hatten.

