Urlaub aus dem Knast

Der Strafgefangene Horst genießt seinen regelmäßigen Hafturlaub, bei dem er normalerweise seine Freundin besucht. Doch dieses Mal ist alles anders als sonst: Horst hat sich nämlich von seinem Mitgefangenen Otto dazu überreden lassen, ein paar Goldbarren, die aus einem Überfall stammen, abzuholen – angeblich eine ungefährliche Sache. Wenig später jedoch steckt Horst in der Klemme. Kommissar Köster, der zu einem Mord gerufen wird, weiß, dass er zunächst einmal einen alten Fall wieder aufrollen muss.

