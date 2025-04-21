Der Alte
Folge 9: Tod eines Aussteigers
Seitdem Klaus Radek mit der Professorentochter Barbara Brassen befreundet ist, will er mit seiner kriminellen Vergangenheit nichts mehr zu tun haben. Im Gegenteil, er ist sogar bereit, seine Freunde ans Messer zu liefern, wenn diese nicht endlich aufhören, ihn in ihre dunklen Geschäfte hineinziehen zu wollen. Als Radek wieder einmal Besuch von zwei seiner alten Kumpane erhält, will er endlich seine Drohung wahrmachen und der Polizei einen Brief schreiben. Doch dazu kommt es nicht mehr, denn Radek wird niedergeschlagen. Der Briefkasten, in dem sich der verräterische Brief befindet, wird aus der Wand gebrochen und gestohlen. Für Hauptkommissar Erwin Köster ist das ein eindeutiger Fall: Er braucht nur die Bande, der Klaus früher angehörte, auszuheben, schon hat er die Täter.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick