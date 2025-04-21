Der Alte
Folge 12: Tod eines Piraten
Ein Ehepaar mit Einschlafproblemen beobachtet, wie am Nachbarhaus eine dunkle Gestalt die Fassade hinaufklettert. Die schnell herbeigerufene Polizei nimmt den Kletterer in Empfang,als er vom Balkon des oberen Stockwerks wieder heruntersteigt. Zur Überraschung stellt sich heraus, daß der "Einbrecher" der sensible Musikstudent Patrick Kilian ist, der aus seinem früheren Zimmer im Hause seines Stiefvaters Walter Kilian bestimmte Dokumente holen wollte. Als die beiden Streifenbeamten die Angaben überprüfen wollen, gibt ihnen Patrick zu ihrer weiteren Überraschung den Schlüssel zur Haustür. Sein Stiefvater habe ihn vor einem halben Jahr "rausgeschmissen". Als sie die Villa betreten, finden sie Walter Kilian tot in seinem Blut.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick