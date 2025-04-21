Der Alte
Folge 15: Tod vor Schalterschluß
Bei dem Banküberfall eines seit längerem gesuchten Täters - der nach immer der gleichen Masche und ohne Blutvergießen vorging - wird eine unbeteiligte Frau getötet. Offenbar ist der vermummte Unbekannte durch herabfallendes Geld nervös geworden und hat blind um sich geschossen. Marlies Mender wollte kurz vor Schalterschluß noch 8.000,-- DM abheben und am folgenden Tag mit ihrer Freundin Gitta Graf nach Madeira reisen. 18 Jahre Ehe hatten die Beziehung der vermögenden Marlies zu dem Verleger Horst Mender abkühlen lassen, so daß sie erstmals auch ohne ihre Tochter Ini wegwollte. Als bei einem weiteren Banküberfall der Serientäter Erwin Haubrich selbst erschossen wird, erscheinen die Schüsse auf Marlies Mender in einem neuen Licht.
