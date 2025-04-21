Der Alte
Folge 16: Wie das Leben so spielt
60 Min.Ab 12
Das Liebesspiel des finnischen Seemanns Tom Heimo mit der jungen Hanna Banz wird jäh von mehreren Schüssen beendet. Ein Detektiv, der offenbar mit der Beobachtung des in weiblichen Kreisen als "Kapazität" geschätzten Tom Heimo beauftragt war, wird Zeuge der gräßlichen Bluttat. Er hat sogar Gelegenheit, aus einer gegenüberliegenden Wohnung mit Teleobjektiv Bilder zu fotografieren, die Hinweise auf den Täter zulassen. Während Heimo noch am Tatort stirbt, wird Hanna Banz bewußtlos in die Klinik gebracht. Ihr einer Sekte angehörende Ehemann nimmt die Nachricht ohne sichtbare Emotion auf.
Der Alte
Genre:Krimi-Drama, Thriller, Krimi
12
Copyrights:© 1977 ZDF Enterprises