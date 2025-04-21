Der Alte
Folge 19: Ein teuflischer Plan
Georg Bergmeister hat sein ererbtes Vermögen bei verschiedenen "Geschäften" nach und nach aufgezehrt. Dem erst kürzlich eingestellten Diener Bernhard hat er schon drei Monate keinen Lohn mehr zahlen können. Seine sehr selbstbewußte Frau Karla glaubt auch nicht so recht an das nächste "Geschäft", das ihm eineinhalb Millionen Mark bringen soll. Sie hat sich sowieso schon dem in Saus und Braus lebenden Unternehmer Wolfgang Hogart zugewandt und hält die Ehe mit Georg lediglich aus äußeren Gründen aufrecht. Doch scheint Karla bei der Wahl ihrer Männer keine glückliche Hand zu haben. Hogarts Buchhalter Werner Müller begeht Selbstmord, weil er - gegen Beteiligung - an größeren betrügerischen Aktivitäten seines Chefs mitgewirkt hat.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick