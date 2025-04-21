Der Alte
Folge 22: Der Stichtag
Während Oskar Winters mit seiner Sekretärin Karin Meyrat in Hamburg- Altona in den Autozug steigt, um die Nachtfahrt nach München im Schlafwa- gen zu Zärtlichkeiten nutzen zu können, speist seine Frau Martha in einem fei- nen Restaurant in Begleitung von Robert Dorr. Der Grund ihres Zusammen- seins ist nicht privater Natur. Als Eigentümerin einer Lampenfabrik interes- siert sich Martha für die abweichende Meinung ihres leitenden Managers zu der von ihrem Mann geplanten Weiterentwicklung und Produktion einer neuen Leuchtstofflampe. Aus gesellschaftlichen Rücksichten weist Martha die vorsichtigen Avancen Dorrs höflich zurück. Aus ähnlichen Gründen zieht sich ihr Mann Oskar zu nächtlicher Stunde aus dem Liebesnest zurück in sein Abteil, um den Rest der Reise zu schlafen.
