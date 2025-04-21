Der Alte
Folge 21: Klassentreffen
Nur widerwillig hat Gerd Heymann eine Einladung zu einem Treffen seiner alten Abiturklasse angenommen. Im Grunde interessieren ihn seine Schulkameraden von damals nicht sehr. Leo Kress, den er dazu überreden musste, wird ihn zu diesem Treffen begleiten. Ihn lockt mehr das Essen in dem feinen Restaurant als die Bekanntschaft mit Heymanns früheren Mitschülern. Da stehen sie also zusammen, alle um die vierzig, mehr oder minder erfolgreich und feiern Wiedersehen. Heymann wird freundlich in der Runde aufgenommen, man redet über alte Zeiten, bis plötzlich die fröhliche Stimmung umschlägt. Gerd Steffens tritt ein, nachlässig gekleidet, mit einem Dreitagebart, damals wie heute ein Außenseiter der Gruppe.
