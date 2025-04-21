Der Alte
Folge 11: Der leise Tod
58 Min.Ab 12
Als Hauptkommissar Kress von Karl Wilhelm Bernsdorfs tödlichem Autounfall hört, will er nicht so recht an die Version eines Unglücks glauben. Denn schon vor zwei Jahren ist einmal auf Bernsdorf geschossen worden. Damals konnte allerdings niemandem etwas nachgewiesen werden. Kress glaubt an einen Mord - hat er recht?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Alte
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Thriller, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1977 ZDF Enterprises