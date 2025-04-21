Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Alte

Ganz für sich allein

Staffel 8Folge 13
Ganz für sich allein

Der Alte

Folge 13: Ganz für sich allein

60 Min.Ab 12

Seit ihrer Scheidung alleinstehend, unterhält Luise Hildebrandt zu ihren Nachbarn im Mietshaus ein freundschaftliches Verhältnis. Die Damen treffen sich einmal wöchentlich zu einer Bridge-Runde. Eines Tages findet man Frau Hildebrandt ermordet in ihrer Wohnung. Wer hat ein Motiv für die Tat?

