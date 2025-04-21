Der Alte
Folge 13: Ganz für sich allein
60 Min.Ab 12
Seit ihrer Scheidung alleinstehend, unterhält Luise Hildebrandt zu ihren Nachbarn im Mietshaus ein freundschaftliches Verhältnis. Die Damen treffen sich einmal wöchentlich zu einer Bridge-Runde. Eines Tages findet man Frau Hildebrandt ermordet in ihrer Wohnung. Wer hat ein Motiv für die Tat?
Der Alte
Genre:Krimi-Drama, Thriller, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1977 ZDF Enterprises